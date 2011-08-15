Медиков будут стимулировать доплатами, что выше, чем сам оклад

В Украине разрабатывается новая система оплаты труда медиков.

Об этом заявил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

В частности, по словам министра, наряду с тарифной ставкой (окладом медика) будет определяться доплата за качество и объем работы, которая может быть выше, чем сам оклад.

Как отметил А.АНИЩЕНКО, это даст возможность не только увеличить заработную плату медиков первичного звена, но и заинтересовать врача в конечном результате - здоровье пациента.

В свою очередь, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, которая вместе с министром здравоохранения посещала Днепропетровскую область, добавила, что изменения в отрасли здравоохранения помогут людям почувствовать, что качество предоставления медицинской помощи стало лучше, а врачам - что работать стало легче.