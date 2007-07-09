В больнице остаются 25 человек, которые отравились в столовой птицефабрики

В инфекционном отделении Каневской городской больницы на лечении остаются 25 человек (7 июля из больницы выписаны 30 человек; всего выписаны - 60 человек), которые отравились во время обеда в столовой предприятия "Птицефабрика Мироновская" ОАО "Мироновский хлебопродукт" 27 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение болезни у пострадавших средней и легкой степеней тяжести. В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Черкасской области.