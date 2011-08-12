Минздрав намерен с 1 июля установить надбавки фтизиатрам

Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения Украины намерены с 1 июля 2011 года установить надбавки фтизиатрам в размере 10-60% должностного оклада.

Это предусмотрено совместным приказом министерств от 19 июля 2011 года №284/424, зарегистрированном в Минюсте 2 августа 2011 года. Документ размещен на официальном парламентском портале.

Согласно документу, надбавки предусмотрены для врачей независимо от должности, специалистам с базовым и неполным высшим образованием и т.д. специализированных учреждений здравоохранения, которые диагностируют туберкулез и предоставляют лечебно-профилактическую помощь больным заразной формой туберкулеза, в следующих размерах: до 2 лет (включительно) непрерывной работы – 10%, от 2 до 4 лет – 20%, от 4 до 6 лет – 30%, от 6 до 8 лет – 40%, от 8 до 10 лет – 50%, свыше 10 лет – 60% должностного оклада.

Кроме того, планируется установить надбавки для врачей независимо от должности, специалистам с базовым и неполным высшим образованием и т.д. специализированных учреждений здравоохранения, которые диагностируют туберкулез и предоставляют лечебно-профилактическую помощь больным активной формой туберкулеза, в таких размерах: до 3 лет (включительно) непрерывной работы – 10%, от 3 до 6 лет – 20%, от 6 до 9 лет – 30%, более 9 лет – 40% должностного оклада.

Надбавки за непрерывную работу начисляются ежемесячно по месту основной должности при работе по совместительству.