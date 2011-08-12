Украинские дети не должны воспитываться в интернатах

Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО называет неприемлемой существующую до сих пор в Украине форму интернатного воспитания детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сказал на брифинге.

По его словам, «интернатов в той форме, в которой они на сегодняшний день существуют, не должно быть в Украине». «В интернатах могут воспитываться не более 5% детей, которые имеют очень серьезные заболевания и нуждаются в специальном внимании специалистов», - подчеркнул он.

Ю.ПАВЛЕНКО считает, что другие дети, потерявшие родителей, должны воспитываться и расти дальше в семье, разновидностями которой являются, в частности, семья и детский дом семейного типа.