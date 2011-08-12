Омбудсман по правам человека и по правам ребенка - разные институции

Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО заявляет об отсутствии противоречий между существованием институтов Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Уполномоченного Президента по правам ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, «уже в 29 странах мира существуют эти два института отдельно, так как интересы и права ребенка являются специфическими». Он напомнил, что существует решение Комитета ООН о необходимости введения должности Уполномоченного по правам ребенка, несмотря на наличие Уполномоченного по правам человека.

«Относительно сосуществования, то я уверен, что это максимально должно быть обеспечено сотрудничество, потому что задачи и интересы в нас являются общими», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

На вопросы журналистов о том, что ранее обсуждалась возможность введения должности Уполномоченного ВР по правам ребенка, Ю.ПАВЛЕНКО сказал: «Президент быстрее среагировал и быстрее принял решение, чем Верховная Рада». «Более того, нет никаких противоречий относительно существования в Украине Уполномоченного ВР по правам человека и института Уполномоченного по правам ребенка», - прибавил он.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что должна быть предложена в ближайшее время программа защиты прав ребенка. Он подверг критике сегодняшнюю ситуацию в этой сфере. На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что недорабатывает министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК, в сферу компетенции которого входят именно эти вопросы, Ю.ПАВЛЕНКО отметил: «То, что есть пробелы, то, что есть определенные упущения, – действительно они есть, но это не проблема людей, а это проблема времени и реформы».

Он отметил, что в соответствии с поручением Президента, в ближайшее время должны быть представлены предложения, «как должна выглядеть исполнительная вертикаль в сфере защиты прав ребенка, каким должно быть место каждого министерства, и не только Министерства образования, но и Министерства труда, где и как должен работать Государственный департамент защиты прав ребенка и усыновления, который сейчас находится в состоянии реформирования».

Ю.ПАВЛЕНКО выразил убеждение, что «не будет никакого конфликта ни с одним министерством, а будет лишь сотрудничество, потому что в данном случае Уполномоченный выступает и обеспечивает реализацию задач Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Ю.ПАВЛЕНКО Уполномоченным главы государства по правам ребенка.

Другим указом глава государства утвердил положение об Уполномоченном Президента по правам ребенка и создал в Администрации Президента Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента по правам ребенка.