Павленко назначили Уполномоченным Президента по правам ребенка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Юрия ПАВЛЕНКО Уполномоченным главы государства по правам ребенка.

Текст соответствующего указа от 11 августа размещен на официальном сайте Президента.

Другим указом глава государства утвердил положение об Уполномоченном Президенте по правам ребенка и создал в Администрации Президента Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента по правам ребенка.

Как сообщал УНИАН, Ю.ПАВЛЕНКО ранее занимал должность министра по делам семьи, молодежи и спорта.