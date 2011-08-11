Цены на памперсы и контрацептивы будут снижены на 10%

Цены на памперсы, пеленки и контрацептивы будут снижены на 10 процентов. Такие договоренности достигнуты во время совещания заместителя председателя ГНС Украины Александра КЛИМЕНКО с представителями крупных предприятий, которые занимаются производством, импортом изделий медицинского назначения, и аптечного бизнеса.

Об этом отметили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

По словам А.КЛИМЕНКО, свыше 60 представителей фармацевтического рынка выразили заинтересованность в стабилизации ситуации в сегменте социально значимых товаров (памперсов, пеленок, контрацептивов) и снижении цены к экономически обоснованному уровню. Снижение состоится по меньшей мере на 10 процентов от цен, которые действовали на 1 августа этого года, заверяют в ГНС.

«Ми снимем ажиотаж по этому вопросу и стабилизируем ценовую политику на рынке медицинских препаратов. О своей готовности снизить цены уже заявили представители почти всех областей Украины. В то же время мы не допустим получения сверхдоходов теневыми дельцами за счет потребителей”, – отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, налоговая уже третий день проводит ежедневный анализ цен социальных групп товаров. Только за этот период выявлены неединичные случаи завышения цен на 20-25 процентов некоторыми аптечными учреждениями. Будет продолжаться такой анализ по меньшей мере до конца квартала, или до 1 октября 2011 года.

«Тут применяются принципы минимизации – использование в схемах поставок фиктивных предприятий. Именно у них остается львиная доля прибылей и происходит резкий прыжок цен. Заверяю, если будет происходить спекулятивный рост цен, налоговая будет реагировать жестко, в рамках действующего законодательства”, – подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Сегодня в Украине зарегистрировано свыше 3 тысяч субъектов хозяйствования и 23 тысячи аптечных торговых объектов, которые работают в аптечном бизнесе. За 7 месяцев 2011 года от этих предприятий в сводный бюджет поступило 138,1 млн. гривен.

«По словам представителей фармацевтического рынка, снижение цен является экономически выгодным как для потребителей, так и для производителей и импортеров. Позитивом для этого станет взаимодействие всех участников процесса: от производителя и поставщика товара до аптеки», - говорится в сообщении ГНС.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. Кабинет Министров Украины своим постановлением исключил презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС. Кроме того, из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, были исключены, детские пеленки и подгузники, разные виды сосок и аналогичные товары для детей, веса – в частности и для взвешивания младенцев. Также в список не вошла медицинская и хирургическая мебель, а также специализированный транспорт для предоставления медицинской помощи. После этого в Ассоциации производителей и импортеров медицинских изделий заявили, что из-за введения правительством НДС на медицинские изделия стоматологические услуги в Украине подорожают, по меньшей мере, на 20%.

Сразу же после принятия этого решения продавцы повысили цены на памперсы – местами на 30%. Это вызвало возмущение в обществе.

8 августа правительство отменило распоряжение об обложении налогом на добавленную стоимость некоторых товаров медицинского назначения, в том числе памперсов. Как сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, "правительство отменило распоряжение, подготовленное Минздравом, о введении налога на добавленную стоимость на некоторые товары медицинского назначения, в том числе памперсы. Сейчас поручено всем контролирующим органам проверить, чтобы продавцы вернулись к прежним ценам".