О чем договорилась налоговая с участниками аптечного рынка?

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) провела совещание с участниками аптечного рынка, итогом которого стало решение о снижении цен на социально важные медицинские товары на 10%, по сравнению с теми, которые действовали на 1 августа 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

Он напомнил, что с 1 августа вступило в действие постановление Кабинета Министров №785, которое предусматривает налогообложение НДС ряда товаров медицинского назначения. «Это спровоцировало неадекватный рост цен и дестабилизировало в целом ситуацию на рынке социально значимых товаров – подгузников, контрацептивов и т.д.» - говорит он.

«В ходе диалога (с участниками аптечного рынка – УНИАН) мы договорились не только о стабилизации цен на медицинские товары, а и о снижении цен как минимум на 10% от уровня на 1 августа т.г. О снижении цен заявили представители почти всех областей Украины», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Также он сообщил, что на сегодня ГНСУ до октября намерена мониторить цены на данные товары. Во время мониторинга уже были выявлены случаи завышения цен некоторыми учреждениями. «Это использование в схемах поставок фиктивных предприятий. Именно у них остается основная доля прибыли и происходит скачок цен…» - говорит А.КЛИМЕНКО. По его словам, ликвидация таких схем даст возможность снизить цены на медицинские товары даже по сравнению с теми, которые действовали на 1 августа.

Кроме того, заместитель председателя ГНСУ сообщил, что на сегодня потребители могут приобретать товары медицинского назначения уже по сниженным ценам. «Сегодня сеть аптек, сеть которых насчитывает от 100 до 400 аптек, с ними со всеми есть сегодня понимание. И население сегодня может купить социально значимые товары по тем ценам, которые были до 1 числа, а в ряде, и это сегодня будет дальше распространяться, по всей территории будет идти… снижение до 10%. Там, где будет продолжаться спекулятивное ценообразование, налоговая служба будет реагировать самым жестким образом в рамках действующего законодательства», - сказал А.КЛИМЕНКО.

По данным ГНСУ, на сегодня в Украине зарегистрировано более 3 тыс. субъектов хозяйственности и 23 тыс. аптечных торговых объектов, которые работают в аптечном бизнесе. За 7 месяцев 2011 года они оплатили в сводный бюджет 138 млн. грн. налогов.

Справка УНИАН. С 1 августа 2011 года вступило в силу постановление Кабинета Министров №785 от 9 июня 2011 года «О перечне изделий медицинского назначения, операции по поставкам которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость».