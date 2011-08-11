Возле Феодосии затонул частный катер, на борту был 31 пассажир

В среду в 17.50 неподалёку от Феодосии в Черном море в 250 метрах от берега частично затонул частный катер, на борту которого находился 31 пассажир и трое членов экипажа.

Двумя катерами коммунального и частного предприятия были сняты все пассажиры с затопленного катера и доставлены на берег, сообщает пресс-служба МЧС.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина аварии – перегрузка. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Крыму.