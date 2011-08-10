В Украине проверили "детские" сосиски: нашли столбняк и ботулизм

Специальная мясная продукция для детей плохо сказывается на их здоровье. Дело в том, что качество таких товаров практически не контролируется, утверждают эксперты. Как сообщил заместитель начальника научно-исследовательского центра испытаний продукции ГП «Укрметртестстандарт» Виктор Волошинец, в детских сосисках и вареной колбасе довольно много сои, хотя, согласно стандартам, ее там вообще не должно быть. А вот количество белка, который нужен детям для нормального развития, в такой продукции значительно меньше, чем нужно.

Но, если на эти показатели еще и можно закрыть глаза, то другие анализы шокируют. Специалисты ГП «Укрметртестстандарт» проверили несколько видов специальных сосисок и вареной колбасы с пометкой «детские» и в двух образцах сосисок нашли кишечную палочку, а в одном сорте колбасы – возбудители столбняка и ботулизма. Как рассказал Виктор Волошинец, такие изделия могут сильно подорвать не только детский организм, а и уложить на больничную койку взрослых. Кишечную палочку, конечно, можно обезвредить с помощью хорошей термической обработки, но сосиски – это продукт готовый к употреблению. Если же их и варят, то не более чем 5 минут, а этого мало, чтобы обезвредить вредные микроорганизмы.

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