В Крыму житель Киевщины погиб, сорвавшись со скалы
09:13, 09 августа 2011Страна
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Хотел ночью посмотреть на море
39-летний житель Вишневого Киевской области погиб на западе Крыма, упав со скалы, с которой ночью он решил посмотреть на море.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел в районе села Межводное.
«Мужчина оступился и упал со скалы высотой 5-7 метров, получив несовместимые с жизнью травмы», - говорится в пресс-релизе.
Спасатели с помощью веревки и носилок подняли тело из труднодоступного места и направили в морг.
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