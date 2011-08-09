В Крыму житель Киевщины погиб, сорвавшись со скалы

39-летний житель Вишневого Киевской области погиб на западе Крыма, упав со скалы, с которой ночью он решил посмотреть на море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в районе села Межводное.

«Мужчина оступился и упал со скалы высотой 5-7 метров, получив несовместимые с жизнью травмы», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели с помощью веревки и носилок подняли тело из труднодоступного места и направили в морг.