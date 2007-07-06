В Европе запретят традиционные сигареты

Еврокомиссия предлагает с 2009 года ввести запрет на продажу традиционных сигарет в Европе и обязать табачные компании выпускать безопасные самозатухающие сигареты, сообщил в пятницу, 6 июля, интернет-портал Еврообзервер.

"Еврокомиссия планирует запретить традиционные сигареты в 2009-2010 году и обязать курильщиков употреблять только "пожаробезопасные сигареты".

"Пожаробезопасные" сигареты будут изготовлены из специальной папиросной бумаги с мелкими разрывами. Если не затягиваться, то такая сигарета будет затухать автоматически.

По данным Еврокомиссии, ежегодно около двух тысяч европейцев погибают от пожаров, вызванных непотушенной сигаретой.

РИА Новости