В Европе запретят традиционные сигареты
14:42, 06 июля 2007Страна
1
Будут изготовлены "пожаробезопасные сигареты"
Еврокомиссия предлагает с 2009 года ввести запрет на продажу традиционных сигарет в Европе и обязать табачные компании выпускать безопасные самозатухающие сигареты, сообщил в пятницу, 6 июля, интернет-портал Еврообзервер.
"Еврокомиссия планирует запретить традиционные сигареты в 2009-2010 году и обязать курильщиков употреблять только "пожаробезопасные сигареты".
"Пожаробезопасные" сигареты будут изготовлены из специальной папиросной бумаги с мелкими разрывами. Если не затягиваться, то такая сигарета будет затухать автоматически.
По данным Еврокомиссии, ежегодно около двух тысяч европейцев погибают от пожаров, вызванных непотушенной сигаретой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter