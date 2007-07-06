Ученые доказали невозможность отоспаться на выходных

Ученые утверждают, что постоянно недосыпающие люди не "наверстывают" упущенные часы сна, отсыпаясь на выходных, пишет The Daily Telegraph.

На заседании Национальной академии наук США ученые из Северо-Западного университета рассказали о результатах исследования симптома хронического недосыпания. Подопытных крыс заставляли недосыпать несколько дней подряд. В результате, они переставали хотеть спать, несмотря на все увеличивающийся дефицит сна.

Ученые сделали вывод, что от хронического недосыпания перестает работать сам механизм восстановления нервной системы во время сна. У недосыпающих людей пропадает охота спать. Это очень опасно, поскольку необходимость во сне, избежать которой невозможно, такими людьми не ощущается.

Последствиями хронического недосыпания зачастую становятся снижение работоспособности, избыточный вес, раздражительность, галлюцинации и болезни сердца. Кроме того, от недосыпания у клеток мозга пропадает способность к восстановлению, что ведет к серьезным нарушениям психики.

Установлено, что с 1960 годов средняя продолжительность сна снизилась с восьми до шести часов в сутки.

Лента.ру