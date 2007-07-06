В Харьковской области обнаружена сибирская язва

Сибирская язва обнаружена в селе Новотроицком (Балаклейский район Харьковской области).

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента ветеринарной медицины, передают Українські Новини.

Согласно сообщению Управления ветеринарной медицины в Харьковской области, 4 июля в летнем лагере компании "Агросет" (Новотроицкое, Балаклейский район Харьковской области) был установлен падеж коровы.

5 июля Балаклейская районная государственная лаборатория ветеринарной медицины при исследовании туши коровы установила заболевание сибирской язвой.

В Ветслужбе отметили, что в настоящее время туша коровы утилизирована.

Контакт с зараженной тушей имели 4 людей.

Специалисты управления ветмедицины Харьковской области и Балаклейского района, а также ветеринарная милиция в очаге заражения проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Ситуация находится под контролем Государственного департамента ветеринарной медицины.