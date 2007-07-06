В Харьковской области обнаружена сибирская язва
Ситуация находится под контролем
Сибирская язва обнаружена в селе Новотроицком (Балаклейский район Харьковской области).
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента ветеринарной медицины, передают Українські Новини.
Согласно сообщению Управления ветеринарной медицины в Харьковской области, 4 июля в летнем лагере компании "Агросет" (Новотроицкое, Балаклейский район Харьковской области) был установлен падеж коровы.
5 июля Балаклейская районная государственная лаборатория ветеринарной медицины при исследовании туши коровы установила заболевание сибирской язвой.
В Ветслужбе отметили, что в настоящее время туша коровы утилизирована.
Контакт с зараженной тушей имели 4 людей.
Специалисты управления ветмедицины Харьковской области и Балаклейского района, а также ветеринарная милиция в очаге заражения проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.
Ситуация находится под контролем Государственного департамента ветеринарной медицины.