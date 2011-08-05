С 2012г. вызов экстренной медпомощи подорожает в 8-12 раз

Министерство здравоохранения Украины готовит проект постановления правительства об увеличении с 2012 года финансирования одного вызова экстренной медицинской помощи в 8-12 раз, то есть с 5 грн. до 40-60 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы сейчас готовим проект постановления Кабинета министров о том, чтобы со следующего года увеличить ассигнования, которые выделяются областям на предоставление экстренной помощи. Мы предусматриваем, что от 40 до 60 грн. будет стоить один вызов при нынешних 5 грн. То есть у врача в медицинской сумке будет необходимый и достаточный набор медикаментов для предоставления экстренной помощи при тех или иных состояниях”, - сказал министр.

В то же время он отметил, что для реализации этих планов необходимо отделить финансирование первичной медицины от финансирования больниц, которое предусматривается осуществить в рамках программы реформирования сферы медицины.

“Сейчас основной процент денег выделяется главврачом на стационары. А мы закладываем такой алгоритм, что на первичную службу, чтобы она могла в полном объеме выполнить свою функцию, нужно, чтобы было направлено от 20% до 30% при теперешних 12% средств, которые выделяются на систему здравоохранения”, - объяснил А.АНИЩЕНКО.

Он сказал, что центры первичной помощи станут юридическими лицами и будут получать выделенные для них деньги.

Министр отметил, что на экстренную помощь должно направляться до 10% выделенных средств. Остальные – 70%-65% - будут направляться на второй и третий уровни медицинской помощи, то есть уже на спецпомощь.

А.АНИЩЕНКО также сообщил, что в текущем году в рамках пилотного проекта по реформированию медицины для четырех регионов Украины - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областей и Киева - будут закуплены новые автомобили медицинской помощи. Их количество министр не уточнил, но сказал, что на закупку машин выделено 200 млн. грн.

“200 млн. грн. в этом году будет направлено на новые машины в четырех областях для службы экстренной медицинской помощи”, - сказал А.АНИЩЕНКО.

По его словам, за 4-5 лет после начала реформирования здравоохранения в Украине будет создан современный парк автомобилей медицинской помощи.

Кроме того, параллельно Минздрав готовит законопроект о введении государственного медицинского страхования. А.АНИЩЕНКО надеется, что закон будет принят в 2012 году, а ввести социальное медицинское страхование планируется в 2015-2016 годах.

На пресс-конференции А.АНИЩЕНКО напомнил, что в соответствии с законом, реализация пилотных проектов по реформированию системы здравоохранения Украины начинается с сентября.

По его словам, выводы относительно реализации этих пилотных проектов планируется получить в конце 2013 – в начале 2014 годов, и на их основании начнется внедрение реформы по всей Украине.