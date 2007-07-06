Проверка на СПИД – без анализа крови

Израильские ученые разработали медицинское оборудование, которое позволяет всего за минуту определить, болен ли человек СПИДом или нет. При этом не требуется даже анализа крови.

Аппарат отдаленно напоминает прибор для определения кровяного давления. Рукав с электродами подключается к компьютеру, который анализирует переданные на него сведения.

В крови у человека присутствует большое количество различных вирусов, у каждой группы существует свой "отпечаток пальцев". ВИЧ инфекция имеет свой электрический сигнал, который и определяется при помощи новой системы.

До сих пор пациенты ожидали результаты проверки на СПИД в течение нескольких дней, а то и недель. Новый аппарат, получивший название QuickLook, выдает результат за считанные минуты.