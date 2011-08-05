В Украине не будет иметь проблем с вакцинами осенью - Анищенко

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заверяет, что ряд вакцин, с наличием которых на сегодняшний день в Украине есть проблемы, поступит в сентябре-октябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, когда появятся в медучреждениях, в частности, вакцины БЦЖ, от полиомиелита, дифтерии и некоторые другие.

Как объяснил А.АНИЩЕНКО, проблемная ситуация сложилась из-за того, что «когда пришла “новая команда”, ею была произведена инвентаризация, в результате которой оказалось, что по отдельным программам медпрепаратов были большие остатки, а по отдельным уже было понятно, что будет дефицит, не хватало препаратов для лечения, например, гемофилии, на детскую онкогематологию. Именно этому было уделено первоочередное внимание».

“По вакцинам мы закончили торги, мы закупим. И в середине августа вакцины начнут поступать. В сентябре – в начале октября у нас общий спектр будет уже. Вакцины будут поступать не одномоментно, а поэтапно – есть наработанная для нашей страны партия, она приходит нам”, - сказал А.АНИЩЕНКО.

При этом он сообщил, что были проблемы со средствами на закупку медпрепаратов, и поэтому пришлось изменить их номенклатуру для экономии денег.

“По вакцинам по нашим подсчетам нужны 422 млн. грн. Мы немного изменили номенклатуру, то есть виды вакцины. Потому что мы сделали акцент на дорогие, хорошие, импортные – это правильно, но нужно жить “по одежке”, денег не хватает... Мы два года обеспечивали вакцинальный комплекс на 60%, а 40% - оставался не обеспеченным. Поэтому мы 20 млн. сэкономили, проведя торги. Но нам Кабинет министров и Верховная Рада дали 35 млн. грн. дополнительно. И эти 55 млн. дают нам возможность в этом году впервые за последние 3 года практически на 95-100 % обеспечить вакцинами”, - отметил министр .

В то же время, по его словам, пока не решена полностью проблема с вакциной против гепатита В.

“Но я надеюсь, мы сэкономим на торгах и закупим. Мы в этом году постараемся обеспечить 100% комплекс”, - добавил он.