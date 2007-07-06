Кошка в доме вредит здоровью человека

Британские ученые в результате длительных исследований пришли к выводу, что наличие в доме существа семейства кошачьих может спровоцировать сильный аллергический приступ, даже если человек не имеет предрасположенности к астме и аллергии.

Проанализировав образцы крови около двух тысяч человек, которые не имели противопоказаний для "общения" с кошками, эпидемиологи из Лондонского Медицинского колледжа отметили повышение чувствительности к различным аллергенам, связанным с воздействием на бронхи кошачьей шерсти.

Медики не призывают избавляться от пушистого и такого уютного существа, однако предупреждают, что именно кошачьи в значительной мере способствуют формированию у человека аллергических и астматических проявлений, который со временем могут преобразоваться в хронические заболевания.

Происходит это за счет того, что на человеческий организм воздействует эндотоксин, выделяемый животным. Этот иммунный стимулянт связан со многими астматическими признаками и обнаружен в высоких концентрациях в домах, где имеются коты и кошки.

MIGnews