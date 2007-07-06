В больнице остаются 83 человека, отравившихся в столовой

На сегодня в инфекционном отделении Каневской городской больницы на лечении остаются 83 человека, которые 27 июня обедали в столовой предприятия "Птицефабрика Мироновская" ОАО "Мироновский хлебопродукт".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 5 июля из больницы выписаны после лечения 2 человека.

В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Черкасской области.