В больнице остаются 83 человека, отравившихся в столовой
09:05, 06 июля 2007Страна
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Выписаны 2 человека
На сегодня в инфекционном отделении Каневской городской больницы на лечении остаются 83 человека, которые 27 июня обедали в столовой предприятия "Птицефабрика Мироновская" ОАО "Мироновский хлебопродукт".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 5 июля из больницы выписаны после лечения 2 человека.
В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины в Черкасской области.
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