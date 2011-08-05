Реформы в здравоохранении Украины начнутся в 2014 г

Реформирование системы здравоохранения Украины начнется в 2014 г. после проведения реформ в пилотных регионах.

Об этом в интервью газете «Коммерсант - Украина» сказал министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.

Говоря о законах регулирующих реформирование системы здравоохранения, приняты Верховной Радой Украины министр отметил: «Реформирование подразумевает разделение медицинской помощи на виды и финансирование каждого из этих видов отдельно. Сначала изменения коснутся пилотных регионов – там будут создаваться центры первичной медицинской помощи. Этот этап предполагается завершить до конца I квартала 2012 года. Затем будут созданы служба экстренной медицинской помощи и госпитальные округа, после чего произойдет перепрофилирование больниц. В каждом госпитальном округе должна работать одна больница интенсивного лечения для пациентов с острыми заболеваниями, кроме того, будут больницы планового лечения, восстановительного лечения, хосписы. В 2013 году эта модель будет испытываться, чтобы в 2014 году можно было судить о результатах. Если все пройдет удачно, с середины 2014 года мы можем начинать реформирование системы здравоохранения всей страны”.

“Общая характеристика такова – пациенты и медицинские работники недовольны существующей системой здравоохранения. Ст. 49 Конституции гарантирует бесплатное предоставление медицинской помощи. Но существующее финансирование системы здравоохранения, дефицит кадров и плохое материально-техническое обеспечение не позволяют нам оказывать медицинскую помощь бесплатно и одновременно качественно. Качество – это хорошая профессиональная подготовка врачей, обеспеченность диагностической и лечебной аппаратурой. Врач должен назначать препарат, необходимый в данной ситуации, а не тот, что подешевле. Поэтому сейчас, приходя к врачу, мы должны искать средства на лечение из собственного кошелька. К сожалению”, - сказал А.АНИЩЕНКО.

В частности, качестве примера реформирования медицинской отрасли министр отметил Казахстан, где уже удалось создать сеть учреждений первичной медицинской помощи.

“Мы тоже должны стремиться к этому. В Украине сегодня 43,6% пациентов обращаются с жалобами не к терапевту, а сразу к профильному специалисту, которого выбирают самостоятельно. Выбирают зачастую неправильно, что приводит к пустым тратам времени и денег. Все эти проблемы должна решить начатая нами реформа системы здравоохранения”, - отметил министр.