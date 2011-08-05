ДТП на трассе Киев – Чоп: пострадали двое детей 3 и 1 года

В Житомирской области в ДТП пострадали граждане Германии – 35-летний мужчина и двое детей его в возрасте 3 и 1 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщила работник пресс-службы Управления ГАИ Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК.

По ее словам, авария произошла 3 августа около 22.00 на 220 км автодороги Киев – Чоп в Новоград-Волынском районе.

Вблизи одной из автозаправочных станций житель Ривненской области - 28-летний водитель автомобиля JEEP Grand Cherokee – выехал за распределительную полосу и врезался в бетонный водоотвод. После этого машина перевернулась.

„Уже установлено, что виновник аварии ехал в направлении Киева. Он не избрал безопасную скорость движения и не справился с управлением”, - сообщила О.НОМЕРЧУК.

Пострадавших в аварии пассажиров автомобиля, граждан Германии, госпитализировали. Они находятся в больнице с травмами средней тяжести.

По этому факту правоохранительные органы проводят проверку.