В Украине заработает система единого экстренного вызова "112"

Кабинет министров на заседании 3 августа одобрил законопроект, определяющий принципы работы системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112».

Об этом на брифинге сообщил помощник министра чрезвычайных ситуаций Ян БЕРНАЗЮК, проинформировали УНИАН в пресс-службе МЧС.

По его словам, при создании законопроекта было тяжело учесть и согласовать интересы всех ведомств, которые будут участвовать в функционировании «112». А именно: МЧС, МВД, Министерства здравоохранения, Министерства инфраструктуры и органов местного самоуправления. В настоящее время все вопросы согласованы, сказал Я.БЕРНАЗЮК, добавив, что именно Министерству по чрезвычайным ситуациям законопроект отводит главную роль в функционировании системы «112».

Теперь документ будет передан в Верховную Раду для голосования. А министр МЧС Виктор БАЛОГА намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой определить законопроект как неотложный для рассмотрения.

В свою очередь, директор ГП "Центр общественной безопасности 112" Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ добавил, что теперь МЧС приступает к этапу реализации проекта "112".

Он также напомнил, что в соответствии с решением главы государства и по приглашению американской стороны в июле 2011 года украинская делегация во главе с министром чрезвычайных ситуаций осуществила визит в США, где изучала опыт функционирования Службы «911» (аналога системы «112»).

В рамках визита состоялись консультации о возможности привлечения правительственных организаций США и компаний-производителей к построению Системы 112. Как результат - Агентство США по торговле и развитию предоставило грант в размере 649 тыс. дол. на создание технико-экономического обоснования системы "112" в Украине, сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ. Грант получила компания Winbournе Consulting, которая входит в пятерку крупнейших интеграторов подобных систем в мире.

Кроме того, по словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, в ІІІ-ІV кварталах 2011 года будут проведены тендерные закупки по созданию системы «112». Принять участие в конкурсе будут приглашены украинские, американские, европейские и другие компании.

В ІV квартале 2011 года МЧС планирует провести модернизацию узлов связи и телекоммуникационной сети, как базовой части телекоммуникационной составляющей системы «112», в городах проведения финальной части Евро-2012. Система экстренного вызова по номеру «112» должна заработать в Киеве, Львове, Харькове и Донецке во ІІ квартале 2012 года, в других городах – до конца 2012.