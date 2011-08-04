В Киеве затопило подземный переход возле станции метро «Олимпийская»

В Киеве в результате сильного ливня затопило подземный переход возле станции метро "Олимпийская".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Как отметили в пресс-службе, в помещения самой станции вода не попала.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент подтоплена часть подземного пешеходного перехода, который соединяет выход со станции метро «Олимпийская» с противоположной стороной улицы Большая Васильковская (Красноармейская).

Также коммунальные службы перекрыли один из выходов из подземного перехода на стороне улицы Большая Васильковская, на которой расположен стадион «Олимпийский».

Закрытая для прохода часть пешеходного перехода заполнена водой, работники коммунальных служб сейчас пытаются собрать ее.

Таким образом, на данный момент работает только один из четырех выходов перехода возле станции метро «Олимпийская».

Кроме того, в связи с подтоплением закрыт вход на нижний этаж торгового центра «Олимпийский».