Кильчицкая не хочет проверять школьников на ВИЧ/СПИД

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ категорически отрицает информацию о том, что все киевские старшеклассники якобы должны проходить обязательную проверку на ВИЧ/СПИД.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

“Я бы первой выступила против такого нововведения, ведь это было бы нарушением прав человека!” – подчеркнула И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Пресс-служба отмечает, что слова заместителя председателя КГГА вчера грубо «исказил» и «запустил» в Интернет кто-то из недобросовестных и некомпетентных журналистов. В КГГА обращают внимание на то, что "такую псевдо-новость услышал” единственный из многих представителей почтенных общественных организаций, депутатов Киевсовета, представителей столичной исполнительной власти и масс-медиа. На самом же деле, на вчерашнем заседании координационного совета по вопросам предотвращения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа речь шла только об усилении соответствующей профилактической работы среди учеников.

“Украина занимает в настоящее время первое место в Европе по темпам распространения так называемой чумы ХХ века, – цитирует слова И.КИЛЬЧИЦКОЙ пресс-служба. – По разным оценкам национальных и международных экспертов, от 400 до 600 тысяч жители нашей страны инфицированы ВИЧ. Ужаснее же то, что большинство из них – молодежь (как юноши, так и девушки). Представьте: только в апреле этого года было обнаружено 258 детей, которым впервые поставили такой страшный диагноз! Потому киевские власти совместно с различными общественными организациями усилила профилактику возникновения ВИЧ/СПИДа. Среди прочего, школьникам разъясняют об источниках заражения этой опасной болезнью и о путях ее предотвращения. Каждый из них должен знать, где и как они могут провериться на СПИД, в том числе анонимно. Между прочим, это должны знать и взрослые, ведь это проблема мирового значения. Потому могу еще раз напомнить номер круглосуточной и бесплатной национальной линии телефона доверия по проблемам ВИЧ/СПИДа: 8-800-500-45-10”.