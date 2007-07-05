Волынское детское медицинское объединение получит реанимобиль

До конца года при содействии Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Волынское областное детское территориальное медицинское объединение получит новый современный реанимобиль стоимостью около 600 тыс. грн. Об этом сообщила председатель Наблюдательного совета Фонда Екатерина ЮЩЕНКО сегодня во время посещений объединения.

Как передает корреспондент УНИАН, Е.ЮЩЕНКО передала Волынскому областному детскому территориальному медицинскому объединению медицинское оборудование, в частности, инкубатор для новорожденных, а также игрушки для игровых комнат. Общая стоимость подарков составила 50 тыс. грн.

В сопровождении главного врача объединения Григория ВАЩИЛИНА Е.ЮЩЕНКО и представители Фонда „Украина 3000" осмотрели Волынскую областную детскую клиническую больницу. Они посетили централизованное отделение клинической микробиологии, где ознакомились с самыми современными мировыми технологиями в сфере диагностики, осмотрели строительную площадку Волынского областного перинатального центра.

Также гости побывали в Центре предотвращения врожденных пороков развития. Центр создан для реализации Украинско-американской программы предотвращения врожденных пороков развития, основанной одним из самых известных генетиков мира, американцем украинского происхождения Владимиром ВЕРТЕЛЕЦКИМ. Программа реализуется в Волынской и Ривненской областях.

Е.ЮЩЕНКО подарила медицинскому учреждению икону Святого Николая, которая будет размещена в больничной часовне, а от волынских медиков получила в подарок картину с видом Луцка.

Е.ЮЩЕНКО и представители Фонда провели короткую встречу с врачами и представителями медицинского персонала объединения, а также посетили в палаты, где пообщались с маленькими пациентами и их родителями.

Е.ЮЩЕНКО сообщила, что намерена посетить исторические и культурные заведения Луцка, „о которых так много и восторженно рассказывал муж".

Для журналистов местных СМИ Е.ЮЩЕНКО провела небольшую пресс-конференцию, на которой отметила, что и она, и представители Фонда очень поражены тем, как налажена работа в Волынской областной детской клинической больнице. Она отметила, что “каждый ребенок имеет право родиться здоровым, а наша обязанность всячески способствовать этому”. По ее убеждению, Волынское областное детское территориальное медицинское объединение является образцом того, каким должно быть детское лечебное учреждение. Е.ЮЩЕНКО также отметила, что ее поразило активное сотрудничество волынских медиков с медицинскими центрами других стран, в частности, по созданию совместных центров с медиками США, Швеции и др. “Это очень хорошее начало, и такая инициатива со стороны медиков не может не радовать”, отметила председатель наблюдательного совета МБФ “Україна 3000”.

Е.ЮЩЕНКО находится с однодневной рабочей поездкой в Западной Украине. В первой половине дня она посетила Ривненскую областную детскую клиническую больницу.

***Волынское областное детское территориальное медицинское объединение является участником программы „От больницы к больнице" Международного благотворительного фонда „Украина 3000". На протяжении 2005-2007 годов в рамках программы учреждение получило медицинское оборудование, медикаменты, а также книги и игрушки для игровых комнат на сумму около 160 тыс. грн.