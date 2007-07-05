15-летний хирург сдался индийским властям

Подросток, подозреваемый в незаконном проведении хирургической операции, сдался властям индийского штата Тамил-Наду. Родители молодого человека, врачи по специальности, были арестованы 25 июня, после того как видеозапись операции увидели члены Индийской медицинской ассоциации.

Прошедшей весной 15-летний Дилиипан Радж (Dileepan Raj) провел кесарево сечение 20-летней пациентке в принадлежавшей отцу женской клинике. Операция фиксировалась на видеокамеру. После этого родители подростка представили пленку в местное отделение Индийской медицинской ассоциации, заявив при этом, что их сын достоин записи в «Книге рекордов Гиннеса» как самый молодой хирург. В настоящее время отцу и матери вундеркинда предъявлены обвинения в мошенничестве и создании угрозы для жизни пациентки.

По данным полиции, молодой человек, скрывавшийся после ареста родителей, в конце концов пришел с повинной в местный суд по делам несовершеннолетних. Сейчас полицейские добиваются официального разрешения на его арест. Будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения, неизвестно.

Со своей стороны, пациентка несовершеннолетнего хирурга, являющаяся его дальней родственницей, отказывается выдвигать какие-либо обвинения против него или его родителей. Ее ребенок появился на свет с врожденным дефектом, который не связан с хирургической операцией.

Lenta.ru