ЛЖВ будут судиться с таможней из-за лекарств для ВИЧ-инфицированных

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ), подаст судебный иск к Государственной таможенной службе Украины за распространение неправдивой информации относительно груза с лекарствами для больных украинцев.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Координационного совета Всеукраинской сети ЛЖВ Дмитрий ШЕРЕМБЕЙ.

Он сообщил, что 20 июля на Ягодинской таможне был задержан груз с благотворительной помощью (препарат АЛУВИА) для 5 тысяч украинцев, больных СПИДом. По словам Д.ШЕРЕМБЕЯ, из-за технических ошибок в документах лекарства были признаны контрабандой, и вообще могут быть уничтожены. Он заметил, что 21 июля Государственная таможенная служба распространила пресс-релиз, в котором содержалась неправдивая информация относительно того, что “за эти лекарства на непонятные счета было перечислено 30 млн. грн. из госбюджета, хотя эти лекарства должны были быть бесплатными”.

Д.ШЕРЕМБЕЙ заверил, что эти лекарства были предоставлены больным украинцам на бесплатной основе, и государство не имеет к их закупке никакого отношения. Кроме того, добавил он, эти лекарства поставляются в Украину уже на протяжении 7 лет.

“Теперь возбуждено уголовное дело, груз арестован, и есть риск прерывания уже в сентябре лечения 5 тысяч украинцев... В результате технической ошибки в документах люди останутся без лечения”, - сказал Д.ШЕРЕМБЕЙ.

Со своей стороны, заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально-опасных заболеваний Елена ЕЩЕНКО заметила, что задержкой груза обеспокоены в Министерстве здравоохранения.

“Данная ситуация нас очень тревожит, поскольку было рассчитано по дням наличие препаратов в регионах. Министр здравоохранения встревожен лично данной ситуацией, и занимается решением этого вопроса”, - сказала она.

Е.ЕЩЕНКО заметила, что министерство обращалось к таможне с запросами по поводу этой ситуации, однако, к сожалению, пока еще реакции нет. “Мы надеемся на то, что данная ситуация будет разрешаться быстро и оперативно в рамках законодательства. Мы просим о сохранении груза, об оперативном рассмотрении дела и недопущении уничтожения препаратов”, - сказала она.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании LCF LAW GROUP Анна ОГРЕНЧУК заметила, что цена иска к таможне составит 15 млн. 195 тыс. 706 грн. 67 копеек. “Мы будем отстаивать наши интересы и интересы больных в суде. Ни у кого не возникает сомнения, что та информация, которую распространила таможня, не соответствует действительности, и нанесла вред”, - сказала она.

А.ОГРЕНЧУК пояснила, что сумма, которая будет значиться в иске, равна той сумме, которая была уплачена за лекарства. Она отметила, что иск будет подан в течение этой недели.

Со своей стороны, в Гостаможне сообщили, что лекарства в количестве 5 427 кг стоимостью 15 195 706 грн., изъятые в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, сейчас сохраняются под охраной на Государственном производственно-торговом предприятии «Волыньфармпостач» (г. Луцк) в аптечном складе номер 1 в надлежащих условиях.

По данным таможенников, груз лекарственных средств, которые используются при лечении ВИЧ/СПИД, был задержан 18 июля 2011 года из-за предоставления перевозчиком документов, которые содержат неправдивые данные относительно статуса товара, цели его перемещения и коммерческой ценности.

В соответствии со статьей 201 УК Украины, контрабанда – это перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах. Одним из способов незаконного перемещения является представление таможенному органу в качестве основания для перемещения товаров документов, содержащих неправдивые данные.

В частности, в данном случае, согласно инвойсу, поданному при перемещении, груз представляет собой гуманитарную помощь. Однако согласно поданным в процессе оформления в пункте пропуска документам, видится, что груз является коммерческим, заявляют таможенники.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил в отношении водителя и возбуждено уголовное дело по факту. Уголовное дело передано в Любомльскую межрайонную прокуратуру Волынской области для передачи по подследственности.