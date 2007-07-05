Ученые обнаружили «ген астмы»

Международной группе исследователей из США, Великобритании, Франции и Германии удалось идентифицировать ген, связанный с повышенной вероятностью развития бронхиальной астмы у детей.

Расположенный в 17-й хромосоме ген под названием ORMDL3 был выявлен сотрудниками Университета Мичигана при исследовании генотипов 2237 детей, 994 из которых страдали астмой. По данным ученых, наличие определенного варианта этого гена связано с увеличением риска развития заболевания на 60-70%. В белых клетках крови астматиков также обнаружены повышенные концентрации кодируемого ORMDL3 белка.

Данные американских ученых получили подтверждение в ходе дополнительных генетических исследований с участием 2000 детей из Германии и 3000 взрослых астматиков из Великобритании.

По словам ученых, они предполагали, что ген, связанный с развитием астмы, будет играть заметную роль в работе иммунной системы и формировании аллергических реакций. Однако данные о роли ORMDL3 в этих процессах на сегодняшний день отсутствуют. Таким образом, биохимический механизм взаимосвязи ORMDL3 и астмы по-прежнему остается неизвестным.

Тем не менее, исследователи полагают, что их открытие рано или поздно приведет к разработке новых тактик лечения тяжелого хронического заболевания. По словам одного из организаторов исследования, профессора Национального Института сердца и легких (США) Уильяма Куксона (William Cookson) обнаруженный ген является самым серьезным из известных к настоящему времени наследственных факторов риска развития астмы. Поиск генетических факторов развития астмы продолжается. Однако, по мнению экспертов, новые находки генетиков в этой области вряд ли будут столь же значительными, как открытие ORMDL3.

Lenta.ru