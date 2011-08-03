Завтра в Украине жары не будет

Завтра, 4 августа, в Украине преимущественно без осадков, жары не ожидается.

В частности, как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге 12-17°, на побережье Крыма до 21°; днем 18-23°, в южной части, Закарпатской, Донецкой и Луганской областях 22-27°, на севере Левобережья 15-17°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 11-13°, днем около 20°.

Сегодня, 3 августа, температура воды в Черном море 24-26°, в районе Одессы 22°, в Азовском море 26-29°; в Днепре возле Киева - 24°.