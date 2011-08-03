Минздрав просит денег на лекарства больным гемофилией

Министерство здравоохранения попросит правительство выделить дополнительные средства для закупки лекарств больным гемофилией.

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО во время встречи с председателем правления Всеукраинского общества гемофилии Александром ШМИЛО, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

«Мы понимаем, что ситуация с обеспечением больных гемофилией лекарствами сегодня сложная. Несмотря на увеличение государством финансирования закупки препаратов для людей, больных гемофилией, с 40 млн. грн. в 2010 году до 68 млн. грн. в этом году, эта сумма остается недостаточной и составляет лишь 12% от потребности», – отметил А.АНИЩЕНКО.

По его словам, Министерство здравоохранения планирует обратиться к правительству с просьбой выделить дополнительные средства для финансирования закупки лекарств для этой категории больных. «И я считаю, что в первую очередь мы должны обеспечить лекарствами детей, чтобы улучшить качество их жизни и уменьшить инвалидизацию», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Министр проинформировал председателя правления Всеукраинского общества гемофилии о том, что сегодня проводится активная работа по обеспечению больных лекарствами. Уже состоялось 4 процедуры открытых торгов по централизованной закупке медикаментов для больных гемофилией на общую сумму более 38 млн. грн. Но одни торги по закупке "фактора 8" не состоялись, потому что участники торгов предоставили предложения, в которых стоимость превышала цены прошлого года. Повторные торги состоятся до конца этой недели.

«Осознавая всю сложность ситуации больных гемофилией, я обратился к производителям препаратов с просьбой оказать гуманитарную помощь, и надеюсь, что мы такую помощь получим, – отметил А.Анищенко. – Кроме того, министерство обратилось к региональным органам самоуправления с настойчивой просьбой обеспечить за счет местных бюджетов необходимый запас лекарств для больных гемофилией для ургентных (безотлагательных) случаев».

А.ШМИЛО сообщил министру о тех мерах, которых предпринимает общество, чтобы помочь обеспечить больных лекарствами. В частности, он сообщил о гуманитарной помощи от Всемирной федерации гемофилии и Общества гемофилии Германии в виде препаратов для больных гемофилией, которая ожидается в этом году.

«Это в первый раз состоялась встреча с министром, и мы можем вести конструктивный диалог, – отметил А.ШМИЛО. – Я надеюсь, что вместе мы сможем найти пути решения проблемы и помочь больным».

Во время встречи была достигнута договоренность об участии представителей Всеукраинского общества гемофилии в разработке номенклатуры препаратов для больных гемофилией на следующий год, а также совместной работе по оптимизации закупок и более рациональному распределению лекарств.