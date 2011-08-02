Украинцы "проедают" 90% своих доходов

Украинцы "проедают" свои доходы - в прямом и переносном смысле. По итогам 2010 года, средний украинец тратит на потребление 90% своих доходов.

Согласно данным Государственной службы статистики, на конец 2010 года более половины (51,6%) доходов украинцев "поглощала" пища. Это является самым высоким показателем в Европе. Впрочем, 10 лет назад жители Украины, которую традиционно называли "житницей Европы", тратили на продовольствие еще больше - более 60% своих доходов.

Это происходит, скорее, из-за высоких цен на продовольствие и низкие доходы, чем из-за того, что украинцы едят больше других европейцев.

При этом, согласно принятой в Европе классификации, к состоятельным слоям населения можно отнести лишь лиц, которые тратят на продукты менее 20% своих доходов. К примеру, британцы тратят на еду до 8,5% своих доходов, немцы - почти 10%, русские - почти треть.

Следующей большой статьей расходов украинцев является оплата коммунальных услуг. На это тратится каждая десятая гривня доходов.

Вместе с тем, объясняя потребность в повышении коммунальных тарифов, украинские чиновники обычно пользуются аргументом о том, что стоимость коммунальных услуг в Украине - одна из самых низких в Европе. По данным той же Государственной службы статистики, средняя зарплата украинцев сейчас составляет 2494 гривны.

На начало июля текущего года задолженность населения за коммунальные услуги составила 10,7 миллиардов гривен. При этом наибольшую задолженность имеют Донецкая и Днепропетровская области, а также Киев.

Однако, по другим официальным данным, уровень расчетов населения за коммунальные услуги часто даже превышает 100%, то есть, большинство не только вовремя рассчитывается за квартплату, но и возвращает долги.

В правительстве объясняют этот феномен тем, что, мол, над украинцами "висит" долг предыдущих лет, но при этом, по официальной статистике, средний срок задолженности за коммунальные услуги не превышает трех месяцев.

www.bbc.co.uk