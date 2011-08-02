Азарову стало стыдно за состояние больниц

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ему стыдно за состояние больниц, в которых лечатся горняки, пострадавшие в результате аварий на шахтах в Луганской и Донецкой областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе поездки в Винницкую область.

«Я вот в воскресенье был в Макеевке, проведывал пострадавших в результате аварии, зашел в больницу - и мне стыдно. Мне, премьер-министру, стыдно, что пострадавшие находятся в таких условиях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошли аварии на шахте имени Бажанова в Макеевке Донецкой области и на шахте "Суходольськая-Восточная" в Суходольске Луганской области.

В результате аварии на макеевской шахте погибли 11 горняков, еще четверо (3 женщины и 1 мужчина) получили травмы различной степени тяжести.

Количество погибших вследствие аварии на шахте "Суходольская-Восточная" Луганской области составило 26 человек, еще двое пострадали.