5 опасных продуктов, которые провоцируют набор веса

В сентябре врачи-диетологи принимают пациентов, поправившихся за лето.

Мы привыкли считать, что летом мы скорее теряем вес, чем набираем. Ведь жара - хочется не столько есть, сколько пить. Однако не все так радужно и беззаботно, как представляется на первый взгляд.

Есть несколько продуктов, которые могут нам подпортить стройность фигуры и при 30-градусной жаре.

Жирное мясо, приготовленное на барбекю или в шашлыках - абсолютный лидер нашего рейтинга. Особенно это касается свиных ребрышек, свиных стейков, жирной курятины, особенно куриных крыльев.

Есть и несколько сортов рыбы, которая не уступит свинине. Это жирные семга и форель, которые так удобно жарить на гриле.

Копченая колбаса, копченое мясо. Сыр, с заявленной жирностью от 40%. Согласитесь, что летом действительно не хочется готовить - жарко и лень...

Мы лезем в холодильник и выуживаем оттуда сырок и копченую (не боится жары, не пропадает!) колбасу, и делаем себе пару бутербродов. Ну, собственно и все. Калории получены.

Салаты с майонезом. Еще один коварный летний «друг» - салат с майонезом. Даже если это вареная свекла - майонез все равно нарастит калорий вашему летнему «легкому» блюду. А уж если туда же отправить картошки, буженины или печени трески - все, можно поздравить себя с лишними граммами, пишет ИА «Казах-Зерно».

Мороженое. Самый летний десерт, верно? И самый калорийный - не сомневайтесь Даже в мороженом, которое производители позиционируют, как «фруктовый лед», калорий огромное количество.

Сладкие газированные напитки, пиво, бутилированный холодный чай (с сахаром) - самый коварный враг нашего желудка и талии. В абсолютном большинстве случаев люди все же не замечают, какое огромное количество калорий плавает в сладкой воде. А ведь летом так хочется пить...

И бутерброд с копченой колбаской замечательно запить лимонадом из большой запотевшей бутылки или пивом, верно? Вот тут-то нас и поймали.

newsland.ru