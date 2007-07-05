Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован в тяжелом состоянии
10:31, 05 июля 2007Страна
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Возможно, будет сделана операция
Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщает "Комсомольская правда", у него диагностировано поражение поджелудочной железы и дистрофия печени.
Пельшу, возможно, будет сделана операция. Причинами обострения могли послужить как неправильное питание, так и недавняя травма Пельша в одном из боксерских поединков на телешоу "Король ринга".
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