Служба скорой помощи меняет номер

Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы планирует до 2012 года ввести по всей Украине единый номер службы помощи "112". Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич.

"В Харькове эта служба себя оправдала. Мы получили позитивные оценки со стороны тех, кто ней уже пользуется", - сообщил Шуфрич. По его словам, сейчас такая система внедряется во Львове и будет также в Луганске.

"Мы планируем до 2011, максимум до 2012 года воплотить эту систему по всей стране", - отметил министр. Пилотный проект "112" уже был успешно введен в Харькове в декабре 2005 года, сообщают Українські новини.