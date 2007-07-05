Для ВИЧ-инфицированных детей откроют два центра

В городе Киеве предложено открыть два центра для ВИЧ-инфицированных детей (в общем количестве больше 200) на Левом и Правом берегу за счет субвенций из государственного бюджета. Средства в размере 1 миллион 400 тысяч грн. уже находятся на счете Киевской городской администрации, отмечает начальник Киевского городского центра социальных служб для детей, семьи и молодежи Валерий Танцюра.

Большинство таких детей не имеют возможности учиться и живут или в пристанищах, или в малообеспеченных семьях. В новых центрах они смогут получать дошкольное, и даже специальное образование. В целом сейчас в городе насчитывается около шести тысяч шестисот инфицированных молодых людей, и эта цифра постоянно растет, сообщает, "Радио Киев"