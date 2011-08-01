Азаров пообещал достроить корпус севастопольской ЛОР-больницы

Правительство примет участие в финансировании строительства нового ЛОР-корпуса в составе городской больницы №1 имени Пирогова в городе Севастополе.

Об этом заявил в Севастополе премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

"В Севастополе должна быть современная больница, которая будет предоставлять севастопольцам услуги, такие, как мы видели в корпусе эндоваскулярной хирургии. И мы с вашим председателем горадминистрации договорились, что треть расходов возьмет на себя городской бюджет Севастополя, а две трети - Правительство. Корпус мы построим быстро, я думаю, мы вместе откроем его через год. А затем приведем в порядок и весь больничный корпус города Севастополя", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По словам председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимира ЯЦУБЫ, на строительство нового корпуса ЛОР-больницы необходимо около 40 миллионов гривень, из которых 30 млн. грн. выделит Кабинет министров и 15 млн. - горадминистрация.

*** Городская больница №1 построена в 1868 году, она является одним из ведущих медицинских учреждений Севастополя. В ней расположен стационар на 792 койки, также здесь работают 4 поликлиники и амбулатория семейной медицины. Больница является базой интернатуры для студентов высших медицинских заведений.