Чем полезен миндаль?

Миндаль обладает многими полезными и лечебными свойствами для организма и широко применяется в народной медицине благодаря своему целебному составу: миндаль содержит большое количество ненасыщенных жиров, в его состав входят незаменимые жирные кислоты, ценные витамины (особенно группы В и Е) и минералы (в частности, калий, фосфор, медь и железо).

Миндаль является ведущим пищевым источником альфа-токоферола (витамина Е), самой мощной и абсорбируемой формы витамина-антиоксиданта.

Полезные свойства миндаля оказывают влияние на липиды крови, особенно на содержание в крови мощного антиоксиданта витамина Е.

Миндаль является альтернативой источникам белка животного происхождения, а также содержит полезные витамины и минералы. Используется в народной медицине при расстройствах пищеварения и нарушении функции почек.

Семена миндаля обладают смягчительным, обволакивающим, обезболивающим и противосудорожным свойствами.

Сладкий миндаль очищает внутренние органы; укрепляет мозг, особенно если употреблять его с наботом, укрепляет зрение, смягчает организм, горло, полезен для груди; вместе с сахаром полезен при астме, плеврите и кровохаркании, при ссадинах и язвах в кишечнике и мочевом пузыре, увеличивает количество семени, успокаивает остроту мочи, дает полноту телу.

Одна из разновидностей миндаля - горький миндаль - содержит большое количество эфирных масел. Допустимая дневная норма горького миндаля - два зернышка. Горький миндаль является лечебным средством а не пищей. Он обладает обезболивающим, антиспазматическим, наркотическим и противоглистным свойствами.

Миндальное масло употребляют в пищевой, парфюмерной и медицинской промышленности.

Орехи сладкого миндаля, смешанные с фруктовым сахаром, применяются при малокровии, кашле, астме, головной боли.

Миндальное масло капать по 3—5 капель в каждое ухо, затем и заткнуть ухо ваткой. Применяется при шуме в голове, острой боли или затвердении серы в ушах.

При потере слуха от простуды или ревматических приступов применятъ миндальное масло: в 1 день закапать в одно ухо 6—7 капель и заткнуть ваткой. На второй день закапать также в другое ухо. Так делать попеременно ежедневно. Через несколько дней результаты положительные, но обязательно надо обратиться за помощью к врачу и промыть уши теплой водой. Можно прополаскивать уши через 2 дня.

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