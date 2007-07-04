Работники птицефабрики отравились яйцами

Работники ЗАО “Птицефабрика Мироновская”, которая находится в Каневском районе Черкасской области, отравились яйцами, непригодными для инкубации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента ветеринарной медицины Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по официальной информации Главного государственного санитарного врача области В.САМОТУГИ, заболевание возникло в результате нарушения технологии приготовления еды. В ходе санитарно-эпидемиологического обследования столовой установлено, что для приготовления блюд использовались инкубационные яйца производства СГ ООО “Старинская птицефабрика” (Бориспольский р-н Киевской обл.), которые были признаны непригодными для инкубации. Эксплуатация столовой временно приостановлена.

На официальном сайте компании «Мироновский хлебопродукт» сообщается, что сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Старинская птицефабрика» - одна из двух птицефабрик группы предприятий «Мироновский хлебопродукт», которые специализируются на производстве инкубационного яйца и выращивании родительского поголовья кур-бройлеров.

Как сообщает ветдепартамент, с 28 июня по 3 июля с диагнозом «сальмонеллёз» были госпитализированы 85 человек, которые обедали 27 июня в столовой предприятия «Птицефабрика Мироновская» ОАО «Мироновский хлебопродукт».

Также была выделена сальмонелла из смывов столов, из ножей кухонных и посуды из-под омлета на кухне столовой, в которой был приготовлен обед.

Сообщается, что состояние больных улучшается, тяжело больных в настоящее время нет.

На данный момент УНИАН не удалось получить комментарий компании «Мироновский хлебопродукт» относительно результатов исследований.

Вчера, 3 июля, руководитель пресс-службы компании Алина КОРНИЕЦ в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила, что «Мироновский хлебопродукт» производит только инкубационные яйца для выращивания цыплят. «Предприятие не производит товарное яйцо и закупает эту продукцию у других предприятий», - отметила она. Кроме того, она сообщила, что компания «Мироновский хлебопродукт» предъявит претензии к поставщикам яиц, если их вина в отравлении работников птицефабрики в г. Канев будет доказана.