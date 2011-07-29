Возбуждено 66 уголовных дел по злоупотреблениям в здравоохранении

В первом полугодии в Украине по результатам проверок соблюдения законов о здравоохранении прокурорами возбуждено 66 уголовных дел.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, проведенными в текущем году прокурорскими проверками выявлены многочисленные факты нарушений конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в медицинских учреждениях государственной и коммунальной формы собственности, неэффективного использования бюджетных средств и имущества в этой сфере, вымогания врачами от пациентов средств за лечение и тому подобное.

Подчиненными прокурорами в первом полугодии по результатам проверок соблюдения законов о здравоохранении возбуждено 66 уголовных дел, из которых 41 направлено в суд, внесено свыше 2 тыс. документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 1,5 тыс. должностных лиц органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления, а также 466 органов контроля.

Министерством здравоохранения Украины во исполнение протеста заместителя генерального прокурора отменены незаконные положения приказа Минздрава, которыми контролировать использование в регионах препаратов для заместительной поддерживающей терапии поручалось Украинскому медицинскому мониторинговому центру по алкоголю и наркотикам, который не уполномочен осуществлять такой контроль.

Уголовные дела в отношении медицинских работников по фактам вымогания ими средств за предоставление медицинской помощи инвалидам возбуждались прокурорами в Кировоградской, Одесской и других областях. В частности, проверкой в г. Кировограде выявлен факт составления должностными лицами областной больницы фиктивных дефектных актов и внесения заведомо неправдивых данных в договоры о проведении ремонта дорогостоящего высокотехнологического медицинского оборудования на сумму 124 тыс. грн. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

По протестам прокуратуры Сумской области управлением здравоохранения облгосадминистрации отменены 5 незаконных решений об определении связанных лиц победителями торгов на питание в больницах на общую сумму почти 1 млн. грн.

При вмешательстве прокуроров устранен ряд нарушений требований законодательства относительно бесплатности предоставления медицинской помощи, возобновлены гарантированные права граждан, которые нуждаются в социальной защите на медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение за счет государства и фондов социального страхования.