Киевских школьников хотят проверять на СПИД

Ученики старших классов школ Киева должны проходить обязательную проверку на ВИЧ-инфекцию и СПИД. Об этом сегодня на совещании в мэрии заявила заместитель главы горгосадминистрации Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ.

"Стоит, чтобы дети старших классов сдавали анализы на СПИД", - сказала она, сообщает "Новый Регион".

Согласно официальной статистике, сейчас в Киеве насчитывается более 4600 инфицированных ВИЧ молодых людей, а в специализированных центрах наблюдаются 425 детей, из этого числа диагноз подтвержден у 122 детей. 13 из них учатся в общеобразовательных школах, 39 ходят в детский сад, еще 60 находятся в центрах специализированной помощи для ВИЧ-инфицированных.

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