Янукович подписал изменения к законодательству о здравоохранении

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно усовершенствования предоставления медицинской помощи».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 7 июля.

Внесенные изменения направлены на усовершенствование порядка организации предоставления медицинской помощи.

В частности, законом устанавливается, что сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения формируется с учетом нужд населения в медицинском обслуживании, необходимости обеспечения надлежащего его качества, своевременности, доступности, эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.

Согласно закону, планирование развития сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, принятия решений о его оптимизации, создании, реорганизации, перепрофилировании государственных и коммунальных учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с законом органами, уполномоченными управлять объектами соответственно государственной и коммунальной собственности.

Также устанавливается, что финансирование здравоохранения осуществляется за счет государственного бюджета Украины и местных бюджетов, фондов медицинского страхования, благотворительных фондов и любых других источников, не запрещенных законодательством.

В соответствии с законом, средства государственного бюджета и местных бюджетов, ассигнованные на здравоохранение, используются для обеспечения населению гарантированного уровня медицинской помощи, финансирования государственных целевых и местных программ здравоохранения и фундаментальных научных исследований по этим вопросам.

Законом закрепляется, что медицинская помощь оказывается безвозмездно за счет бюджетных средств в учреждениях здравоохранения, с которыми главными распорядителями бюджетных средств заключены договоры о медицинском обслуживании населения.

Особенности заключения договоров о медицинском обслуживании населения определяются законом.