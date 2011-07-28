Янукович подписал закон о порядке проведения реформы в трех областях Украины и в Киеве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 7 июля.

Законом определены организационные и правовые принципы реформирования системы здравоохранения в пилотных регионах - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

В частности, регулируется вопрос оказания первичной, вторичной (специализированной), третичной и экстренной медицинской помощи и финансово-экономического обеспечения функционирования системы здравоохранения и оплаты труда медицинских работников в пилотных регионах.

Определено, что целью реализации в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения является внедрение и отработка новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности и доступности медицинского обслуживания населения, они необходимы для развития системы здравоохранения Украины.

Законом установлено, что пилотный проект по реформированию системы здравоохранения предусматривает проведение на протяжении 2011-2014 годов структурно-организационной и функциональной перестройки системы медицинского обслуживания в пилотных регионах, что даст возможность повысить уровень медицинского обслуживания населения, расширить возможности по его доступности и качеству; внедрение новых подходов к организации работы заведений здравоохранения в пилотных регионах и их финансового обеспечения и пр.

Согласно закону, участниками пилотного проекта являются заведения здравоохранения независимо от вида и типа, которые осуществляют медицинское обслуживание на территории пилотных регионов, а также центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, местные государственные администрации и органы местного самоуправления пилотных регионов.