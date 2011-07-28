Подушка с медной проволокой разглаживает морщины лица

Израильские ученые изобрели подушку, которая может разглаживать морщины лица во время сна.

Секрет революционного изделия заключается в том, что в ткань подушки вплетена тончайшая медная проволока. Об открытии израильских ученых сообщает лондонское издание, пишет sunhome.ru.

Испытания, проведенные в изобретательской лаборатории, показали, что после четырех недель пользования подобной подушкой на лице человека происходит разглаживание морщин.

Примечательно, что на ощупь она ничем не отличается от традиционной подушки, в пресс-релизе, правда не указано о какой именно подушке идет речь — перьевой или синтепоновой.

e-news.com.ua