Подушка с медной проволокой разглаживает морщины лица
13:05, 28 июля 2011Страна
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Ничем не отличается от обычной
Израильские ученые изобрели подушку, которая может разглаживать морщины лица во время сна.
Секрет революционного изделия заключается в том, что в ткань подушки вплетена тончайшая медная проволока. Об открытии израильских ученых сообщает лондонское издание, пишет sunhome.ru.
Испытания, проведенные в изобретательской лаборатории, показали, что после четырех недель пользования подобной подушкой на лице человека происходит разглаживание морщин.
Примечательно, что на ощупь она ничем не отличается от традиционной подушки, в пресс-релизе, правда не указано о какой именно подушке идет речь — перьевой или синтепоновой.
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