Минздрав будет оказывать медицинскую помощь сельскому населению

В июле начнется всеукраинская акция Министерства здравоохранения «От первичного звена – к здоровой нации» по оказанию квалифицированной медицинской помощи сельскому населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Валерий БИДНЫЙ. По его словам, акция будет длиться до конца 2007 года.

Он отметил, что акция направлена на обеспечение в первую очередь сельских жителей медицинской помощью, которая будет состоять из трех уровней.

На первом уровне будет проводиться профилактический медицинский осмотр, а на втором и третьем уровнях будет проходить консультирование больных и при необходимости - диспансеризация в соответствующие лечебные заведения.

В.БИДНЫЙ отметил, что на первичном уровне осмотр будут проводить фельдшера фельдшерско-акушерских пунктов, семейные врачи, участковые терапевты и педиатры, которые будут предоставлять профилактические консультации или будут направлять пациентов для более сложных обследований.

Как отметил В.БИДНЫЙ, в населенные пункты, где нет заведений здравоохранения или они не укомплектованы кадрами, выедут бригады врачей общей практики, стоматологи и акушеры-гинекологи из центральных районных больниц.

По его словам, на втором уровне 28 передвижных лабораторий и диагностических бригад в составе районных и городских специалистов будут проводить обследование и консультации больных.

На третьем уровне, сообщил В.БИДНЫЙ, будут работать ведущие ученые Министерства здравоохранения и Академии медицинских наук Украины, главные внештатные специалисты Минздрава, заведующие кафедр медицинских вузов, специалисты специализированных больниц.

По словам заместителя министра, в рамках программы сформированы 6 консультативных бригад по хирургии, педиатрии, кардиологии, онкологии, гинекологии, неврологии, стоматологии, психиатрии, дерматовенерологии, эндокринологии, пульмонологии.

Как сказал В.БИДНЫЙ, кроме этого, в регионах для оказания высококвалифицированной помощи будут работать 9 диагностических бригад специалистов-рентгенологов, укомплектованных передвижными лечебно-диагностическими комплексами.

Он подчеркнул, что в ходе акции будет проведен значительный объем диагностических исследований – флюорографических, лабораторных, ультразвуковая диагностика (УЗД), ЭКГ.

В.БИДНЫЙ отметил, что «эта акция носит неполитический, непопулистский характер».

Он сообщил, что акцией будут охвачены все регионы Украины. На сегодняшний день разработан график работы консультативных и диагностических бригад по областям Украины и АРК.

В.БИДНЫЙ спрогнозировал, что во время этой акции может быть выявлено около 30% патологий.