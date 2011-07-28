В Украине обесточены 256 населенных пунктов
09:38, 28 июля 2011Страна
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В результате непогоды
Сегодня ночью из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 256 населенных пунктов в пяти областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области без света остались 111 населенных пунктов, в Полтавской – 66, в Черниговской – 60, в Житомирской – 17, в Черкасской области – 2 населенных пункта.
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