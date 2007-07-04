В Бахчисарае открыт центр оказания помощи новорожденным

Центр оказания помощи новорожденным «Колыбели надежды» открылся в Бахчисарае (Крым). Ранее подобные центры были открыты Фондом Виктора Пинчука в ряде городов Украины.

Как сообщили УНИАН в Фонде, для оказания своевременной медицинской помощи новорожденным в бахчисарайском центре «Колыбели надежд» Фонд В.ПИНЧУКА закупил инкубатор закрытого типа для детей с критическим весом при рождении и полный комплект медицинского оборудования для реанимационного места (аппарат искусственной вентиляции легких, лампу фототерапии, инфузионный насос, пульсоксиметр, электронные весы, многофункциональную стойку, монитор давления, фетальный монитор, аспиратор и реанимационный набор для новорожденных).

По информации Фонда, в столице Крыма - Симферополе - будет находиться специальный реанимобиль, который сможет доставлять нуждающихся в оказании экстренной помощи новорожденных из других районов автономии.

«В ходе реализации общенационального проекта по созданию сети Центров оказания помощи новорожденным «Колыбели надежды» Фонд Виктора Пинчука ставит перед собой две основные цели: снижение уровня детской смертности в стране и улучшение качества жизни спасенных детей; а также помощь государству в переходе на международные стандарты регистрации новорожденных», - отмечают в Фонде.

За время существования программы «Колыбели надежды» Фонд Пинчука открыл центры оказания помощи новорожденным в Чернигове, Владимирце, Полтаве, Днепропетровске, Киеве, Овруче и Черновцах. В 2006 году Фонд выделил на эти цели 500 тыс. долларов США.

В 2007 году Фонд Пинчука планирует открыть новые центры в Одессе, Измаиле, Симферополе, Донецке. Для этих целей в 2007 году Фонд выделил 1,9 млн. долларов США.