Дети с психоневрологическими заболеваниями получили компьютеры

Три новых компьютера получила Джанкойская школа-интернат для детей-сирот с психоневрологическими заболеваниями от Международного благотворительного фонда «Украина 3000».

Как сообщили УНИАН в Фонде, соответствующий сертификат на приобретение компьютеров на общую сумму около 9 тыс. грн. передала председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО директору школы-интерната Виктории НОВИКОВОЙ во время встречи с воспитанниками детского заведения.

Вручение сертификата состоялось во время посещения Е.ЮЩЕНКО вместе с другими представителями фонда «Украина 3000» детского санатория «Дружба» в Евпатории, где сейчас находится на отдыхе 181 ребенок Джанкойской школы-интерната.

Также гости осмотрели помещения санатория, пообщались с его руководством и пациентами.

Детский санаторий «Дружба» работает круглогодично и принимает детей с дерматологическими, эндокринологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, респираторными аллергозами, а также заболеваниями нервной системы, крови. В 2002 году санаторий «Дружба» стал лауреатом номинации «Лучший детский санаторий» конкурса «Крымская жемчужина».

Е.ЮЩЕНКО и представители Фонда «Украина 3000» находятся в Евпатории с однодневной рабочей поездкой. Ранее они посетили лечебно-реабилитационные учреждения Евпатории.