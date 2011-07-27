Большинство украинцев говорят, что никогда не употребляли наркотики.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные опроса, проведенного в июле Институтом Горшенина.

В частности, отмечается, что 81,8% опрошенных украинцев утверждают, что не имеют опыта употребления наркотиков. Признались в том, что имеют такой опыт, 3,9% респондентов, а 14,3% - отказались дать ответ на этот вопрос.

Согласно опросу, подавляющее большинство украинцев (87,6%) считает наркоманию серьезной проблемой для страны. Не видят в этом проблемы 5,3% опрошенных, а 7,1% - отказались отвечать на данный вопрос.

Большинство украинцев (74,9%) не согласны с тем, что слабые наркотические вещества не опасны для здоровья и могут свободно продаваться, как табак и алкоголь. Из них 44,8% точно не согласны с таким утверждением, а 30,1% - скорее не согласны. При этом 17,8% респондентов согласны с данным утверждением и не считают слабые наркотические вещества более опасными, чем алкоголь и сигареты. Из них ответ «скорее согласен» выбрали 13,1%, «точно согласен» - 4,7%. Затруднились ответить на данный вопрос – 7,3% опрошенных.

Более половины граждан Украины (56,8%) полагают, что уменьшить количество наркозависимых людей можно посредством усиления контроля за продажей наркотических и психотропных препаратов. Полагают, что это можно сделать посредством усиления уголовной ответственности за употребление наркотиков 35,4%, принудительного лечения наркоманов – 30,5% респондентов. Верят в то, что уменьшить количество наркоманов поможет усиление пропаганды здорового образа жизни 21,8% опрошенных, а 8,7% считают, что для этого стоит легализовать легкие наркотики. При этом 7,4% граждан Украины утверждают, что уменьшить количество наркоманов невозможно, 5,2% предлагают относиться к наркозависимым толерантно, а 4,6% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство украинцев (79,6%) считает меры, принимаемые правоохранительными органами для борьбы с наркоманией, недостаточными. Из них 45,4% выбрали вариант ответа «точно нет», а 34,2% - «скорее нет» на данный вопрос. Полагают, что правоохранительные органы делают все необходимое для борьбы с наркоманией, 18,6% респондентов. Из них ответ «скорее да» дали 10,2%, «точно да» - 8,4% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос – 1,8% граждан Украины.

Большинство украинцев (79,1%) полагает, что правоохранительным органам следует усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Из них 43,2% выбрали вариант ответа «скорее да», 35,9% - «точно да». Не видят необходимости в усилении борьбы с незаконным оборотом наркотиков 16,0% респондентов. Из них ответ «скорее нет» дали 9,8%, «точно нет» - 6,2% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос – 4,9% граждан Украины.

***Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему: «Наркомания в Украине» с 23 по 25 июля 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 800 респондентов в возрасте от 16 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,8%.