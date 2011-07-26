Американское ядерное топливо используют на юге Украины

Коллегия Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины разрешила расширение опытно-промышленной эксплуатации топлива производства транснациональной компании Westinghouse на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС (проект реакторной установки В–338) .

Об этом сказано в постановлении регулятора от 19 июля, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, регулятор также счел возможным рассмотрение в будущем вопроса о досрочном расширении опытно-промышленной эксплуатации топлива ТВС-W на энергоблоке №5 Запорожской АЭС (проект В-320). В то же время, коллегия постановила, что расширение опытно-промышленной эксплуатации ТВС-W на энергоблоке №1 ЮУАЭС является неприемлемым в связи существенным отличием проекта реактора ВВЭР-1000 (В-302), что связанно, в частности, с меньшим количеством стержней системы управления и защиты.

Загрузка топлива в активную зону реактора энергоблока №2 ЮУАЭС разрешена при условии внедрения отдельных программ мониторинга влияния флюенса быстрых нейтронов на корпус реактора, проверки возможностей систем безопасности контролировать процессы активной зоны при совместимом использовании топлива ТВС-W и производства российской компании ТВЭЛ, а также предоставления эксплуатантом по обоснованию величин поджатия при совместном использовании сборок типа ТВС-W, ТВС-М и ТВС-А.

Помимо этого, ЮУАЭС поручено до января 2011 года разработать и представить на утверждение регулятора решение об обращении с отработанным топливом Westinghouse, которое в настоящее время эксплуатируется на блоках станции. Также до января 2015 года станция должна предоставить документальное подтверждение решения вопроса о долгосрочном хранении и переработке отработанного топлива ТВС-W.

Как сообщал УНИАН, в мае Westinghouse поставил на ЮУАЭС 42 сборки для загрузки во 2-й энергоблок станции. В данное время топливо находится на площадке станции, а сам блок выведен в планово-предупредительный ремонт (прогноз по окончанию - 7 сентября т.г.)

В настоящее время в 3-м энергоблоке ЮУАЭС эксплуатируется 84 ТВС-W в рамках второго этапа квалификации ядерного топлива Westinghouse на украинских АЭС.

С 2011 года Westinghouse начала коммерческие поставки ядерного топлива в Украину в рамках соответствующего коммерческого контракта с НАЭК, подписанного в марте 2008 года.